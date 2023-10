Schnelle und parallele Digitalisierung dank Low-Code-Ansatz

Die Low-Code-Plattform cit intelliForm spielt eine entscheidende Rolle bei der digitalen Transformation der Verwaltungen in München, Hamburg, Nürnberg und Dresden. Das beeindruckende Abschneiden dieser Städte im Smart City Index 2023 des Bitkom Digitalverbands bestätigt den Erfolg dieser Plattform. Durch ihren Low-Code-Ansatz ermöglicht sie eine schnelle und parallele Digitalisierung verschiedener Verfahren und ermöglicht es den Nutzern, auch ohne spezifische IT-Kenntnisse an der Digitalisierung teilzunehmen. München und Nürnberg wurden für ihre Spitzenpositionen in den Kategorien "Verwaltung" und "IT und Kommunikation" ausgezeichnet.



Nutzerfreundlichkeit und Flexibilität: Low-Code im E-Government

Die Low-Code-Plattform für E-Government bietet den Städten München, Hamburg, Nürnberg und Dresden zahlreiche Vorteile bei der Digitalisierung ihrer Verwaltungsprozesse. Durch den zentralen Ansatz können digitale Anträge und Bürgerservices schnell und parallel umgesetzt werden. Die Wiederverwendbarkeit von Komponenten ermöglicht eine effiziente Digitalisierung verschiedener Verfahren. Ein weiterer Vorteil ist, dass auch Personen ohne spezifische IT-Kenntnisse eigenständig an der Digitalisierung ihrer Verfahren mitwirken können. Die intensive Nutzung von Modellierung und die Übernahme bestehender Modelle wie FIM beschleunigen den Digitalisierungsprozess zusätzlich.

Die Spitzenplatzierungen von München, Hamburg, Nürnberg und Dresden im Smart City 2023 Ranking sind das Ergebnis ihrer langjährigen und konsequenten Digitalisierungsstrategie. Die Plattform cit intelliForm spielt eine entscheidende Rolle dabei, da sie den Städten ermöglicht, digitale Bürgerservices effizient umzusetzen. Der Low-Code-Ansatz und die Wiederverwendung von Bausteinen sorgen für eine schnelle und parallele Digitalisierung verschiedener Verfahren.

Der Smart City Index von Bitkom Research ist ein umfassendes Ranking, das die digitale Entwicklung deutscher Großstädte bewertet. Dabei werden über 12.700 Datenpunkte in fünf verschiedenen Themenbereichen erfasst und analysiert. Das Ranking berücksichtigt Aspekte wie Online-Bürger-Services, Sharing-Angebote für Mobilität, intelligente Ampelanlagen und die Breitbandverfügbarkeit. Es ermöglicht den Städten, ihre digitale Transformation zu überprüfen und gezielte Maßnahmen zur Verbesserung ihrer digitalen Infrastruktur umzusetzen.

Die Low-Code-Plattform für E-Government erweist sich als entscheidender Erfolgsfaktor für die Städte München, Hamburg, Nürnberg und Dresden bei der Digitalisierung ihrer Verwaltungsprozesse. Sie ermöglicht eine effiziente und flexible Umsetzung, wodurch verschiedene Verfahren schnell und parallel digitalisiert werden können. Besonders bemerkenswert ist die Benutzerfreundlichkeit und die Möglichkeit der eigenständigen Beteiligung auch ohne spezifische IT-Kenntnisse. Die erfolgreiche Platzierung im Bitkom Smart City Index belegt den Erfolg dieser Strategie und zeigt, dass die Low-Code-Plattform cit intelliForm einen entscheidenden Beitrag zur digitalen Transformation der Verwaltung leistet.