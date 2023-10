Alibaba Group plant Börsengang der Logistik-Sparte Cainiao

Der chinesische Internetkonzern Alibaba Group hat angekündigt, dass er nach der Aufspaltung des Konzerns einzelne Geschäftsbereiche an die Börse bringen will. Dazu gehört auch die Logistik-Sparte Cainiao. Alibaba plant, sein riesiges Logistik-Netzwerk, Cainiao Network Technology Co., in Hongkong zu notieren. Die Börse in Hongkong hat bereits grünes Licht für das Initial Public Offering (IPO) gegeben.



Alibaba will Logistikunternehmen Cainiao an die Börse bringen

Die Alibaba Group Holding plant, Cainiao Smart Logistics Network durch eine separate Notierung der Aktien an der Hongkonger Börse abzuspalten. Nach der Trennung wird Alibaba weiterhin über 50 Prozent der Anteile an Cainiao halten und das Unternehmen als Tochtergesellschaft führen.

Alibaba hält 69,54% der Anteile an Cainiao

Die Alibaba Group Holding ist derzeit der größte Anteilseigner des Logistiknetzwerks Cainiao mit einem Anteil von rund 69,54 Prozent.

Alibaba trennt sich von Cainiao Logistik

Im März 2023 beschloss Alibaba, eine umfassende Umstrukturierung vorzunehmen und sich in eine Holdinggesellschaft mit sechs großen Geschäftsbereichen zu verwandeln. Als Teil dieser Strategie plant Alibaba die Abspaltung von Cainiao, um einzelne Geschäftsbereiche eigenständig an die Börse zu bringen und gleichzeitig das Kerngeschäft der Alibaba Group zu stärken.

Cainiaos steigender Umsatz zeigt erfolgreiches Wachstum

Der Börsengang von Cainiao ermöglicht Alibaba, weiterhin eine bedeutende Beteiligung an dem Logistikunternehmen zu halten und somit von dessen Erfolgen zu profitieren. Gleichzeitig kann Alibaba sich nun verstärkt auf das Kerngeschäft konzentrieren und die Unabhängigkeit der einzelnen Geschäftsbereiche stärken.

Der Börsengang von Cainiao in Hongkong ermöglicht Alibaba, Investoren anzuziehen und das Wachstum des Unternehmens weiter voranzutreiben. Dadurch kann Alibaba seine Position als einer der führenden Internetkonzerne stärken und sein erfolgreiches Logistiknetzwerk weiterentwickeln.