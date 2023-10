Tierfutter: Nestlés heimliches Riesengeschäft mit Haustieren

Die steigende Nachfrage nach hochwertiger Haustiernahrung ist ein deutlicher Trend, der nicht zu übersehen ist. Immer mehr Menschen betrachten ihre Haustiere als vollwertige Familienmitglieder und legen großen Wert auf eine angemessene Ernährung. Früher wurden Tiere oft mit Essensresten gefüttert, doch heute sind Tierhalter bereit, mehr Geld für hochwertiges Futter auszugeben. Dieser Trend bietet Tierfutterherstellern wie Nestlé, die sich auf Premium-Produkte spezialisiert haben, eine vielversprechende Geschäftsmöglichkeit. Nestlé erwartet, dass der Weltmarkt für Heimtiernahrung in den nächsten Jahren jährlich um 6 bis 8 Prozent wachsen wird.



Nestlé bietet Nahrungsergänzungen für Haustiere an

Bei Nestlé finden Tierhalter eine große Auswahl an Premium-Tierfutterprodukten, die speziell auf die spezifischen Bedürfnisse ihrer Haustiere abgestimmt sind. Egal ob Welpen, Tiere mit empfindlicher Verdauung, sensibler Haut oder Übergewicht - Nestlé bietet spezielle Futtervarianten für jeden Anlass. Die Produkte sind sowohl mit als auch ohne Getreide erhältlich und bieten eine breite Palette an Geschmackssorten zur Auswahl.

Nestlé hat mit "Age Defence" in Europa und "Bright Mind" in den USA spezielle Nahrungsmittelzusätze entwickelt, um das Gehirn älterer Tiere zu unterstützen. Obwohl einige Menschen dies als übertrieben empfinden mögen, betont Nestlé, dass Vitamine und Nahrungsergänzungen für bestimmte Tiere in bestimmten Lebensphasen sinnvoll sein können. Diese Produkte ermöglichen es Tierhaltern, die Gesundheit ihrer Haustiere auch im Alter zu fördern und ihnen eine optimale Ernährung zu bieten.

Nestlé erzielt hohe Gewinne mit Tierfutter

Die Entscheidung von Nestlé, vermehrt Premium-Tierfutter anzubieten, erweist sich als äußerst profitabel. Die hochwertigen Produkte erfreuen sich großer Nachfrage und verzeichnen ein starkes Wachstum im Verkauf, was zu hohen Gewinnen für das Unternehmen führt.

Nestlés Heimtiernahrungsgeschäft ist äußerst erfolgreich und erzielt eine hohe Betriebsgewinnmarge von 20,5 Prozent. Dies liegt weit über dem Durchschnitt des Konzerns und ist fast so hoch wie die Gewinnmarge im Geschäft mit Nespresso-Kapseln. Tierhalter sind bereit, für qualitativ hochwertiges Futter für ihre Haustiere zu bezahlen.

Wettbewerbsvorteil: Nestlé nutzt Probiotika für Tierfutter

Mit einer beeindruckenden Investitionssumme von 2,5 Milliarden Franken in den Jahren 2017 bis 2023 ist Nestlé ein bedeutender Akteur im Bereich der Heimtiernahrung. Das Unternehmen erweitert seine Produktionskapazitäten weltweit, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Besonders bemerkenswert ist der Austausch zwischen den Fachleuten von Nestlé, die sich auf tierische und menschliche Ernährung spezialisiert haben. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Nestlé, innovative und qualitativ hochwertige Produkte für Haustiere zu entwickeln.

Durch den Austausch von Know-how zwischen den Nestlé-Wissenschaftlern, die sich sowohl auf die menschliche als auch auf die tierische Ernährung spezialisiert haben, kann der Konzern sein Expertenwissen über Probiotika auch für die Entwicklung von Tiernahrung nutzen. Dadurch ist Nestlé in der Lage, hochwertige und gesunde Produkte für Haustiere herzustellen, die deren spezifischen Ernährungsbedürfnissen gerecht werden.

Nestlé und Mars dominieren den Heimtiernahrungsmarkt

Nestlé ist einer der führenden Hersteller von Heimtiernahrung weltweit und bietet mit seiner Marke Purina eine Vielzahl von Produkten für Haustiere an. Das Unternehmen legt großen Wert auf die Entwicklung hochwertiger und gesunder Futteroptionen, die den Bedürfnissen der Tiere gerecht werden. Mit seinen innovativen Produktlinien und dem Fokus auf Qualität strebt Nestlé an, seinen Marktanteil weiter zu steigern.

Grenze zwischen Mensch und Tier in Ernährung bleibt bestehen

Die Tatsache, dass Haustiere heutzutage immer hochwertigeres Futter erhalten, mag für manche Menschen befremdlich sein. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass dieses Futter hauptsächlich aus tierischen Nebenprodukten besteht, die für den menschlichen Verzehr nicht geeignet sind. Diese Nebenprodukte, wie Lungen, Lebern und Nieren, werden von den Herstellern von Heimtiernahrung verwendet, um sicherzustellen, dass geschlachtete Nutztiere effizient und nachhaltig genutzt werden.

Dieser Ansatz trägt zur Nachhaltigkeit bei und zeigt, dass es bei der Ernährung von Mensch und Tier eine klare Trennung gibt.

Erfolgreiche Strategie: Hohe Gewinne durch zahlungsbereite Tierhalter

Premium-Tierfutter ermöglicht es Haustieren, alle notwendigen Nährstoffe zu erhalten und ihre Gesundheit optimal zu unterstützen.

Tierhalter entscheiden sich zunehmend für hochwertiges Heimtierfutter, da es als sinnvolle Wahl gilt, um sicherzustellen, dass Haustiere die bestmögliche Ernährung erhalten. Dieser Trend führt zu hohen Gewinnen, da Tierhalter bereit sind, für qualitativ hochwertiges Futter zu zahlen.