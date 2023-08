Erfolgsmeldung: Tejas Networks stärkt BSNL mit Millionen-Auftrag

Tejas Networks Limited setzt einen Meilenstein in der indischen Telekommunikationsbranche, indem es einen Auftrag im Wert von 74,92 Millionen Rupien für das landesweite 4G/5G-Netzwerk von BSNL gewinnt. In Partnerschaft mit Tata Consultancy Services Limited wird fortschrittliche RAN-Ausrüstung an etwa 100.000 Standorten im ganzen Land bereitgestellt.



Technologieinnovation und Zuverlässigkeit: Grundpfeiler für herausragenden Erfolg

Tejas Networks wird die neueste 4G/5G-RAN-Ausrüstung bereitstellen, die nach ausführlichen Praxistests bei BSNL ausgewählt wurde. Dieser Auftrag wird in den Jahren 2023 und 2024 realisiert. Er belegt eindrucksvoll die technische Exzellenz und Innovationskraft des Forschungs- und Entwicklungsteams von Tejas Networks. Die erfolgreiche Bewährung der RAN-Produkte in anspruchsvollen Tests ebnet den Weg für ihren breiten kommerziellen Einsatz.

Die Positivseiten beleuchtet: Analyse der Vorteilspunkte

Dank der innovativen 4G/5G-RAN-Ausrüstung von Tejas Networks kann BSNL ein skalierbares und kosteneffizientes Netzwerk aufbauen, das qualitativ hochwertige Telekommunikationsdienste in ganz Indien liefert.

Durch Tejas Networks' wegweisende RAN-Ausrüstung garantiert BSNL erstklassige Dienstleistungen. Abonnenten, einschließlich Privat- und Geschäftskunden, profitieren von zuverlässiger, schneller Konnektivität für moderne Kommunikationsanforderungen.

Dank der engen Zusammenarbeit zwischen Tejas Networks und TCS wird Indien im anspruchsvollen technologieintensiven Sektor weltweit respektiert. Dies stärkt Indiens Position als führendes globales Zentrum für technologische Innovation und Entwicklung.

Zukunftskraft Kommunikation: Gestärkte Gesellschaft durch vernetzte Interaktion

Die Vergabe dieses Auftrags an Tejas Networks markiert einen wichtigen Schritt in der Entwicklung der indischen Kommunikationstechnologie. Die Fortschritte in der 4G/5G-Technologie werden nicht nur die Kommunikationslandschaft verändern, sondern auch die Grundlage für zukünftige Innovationen schaffen. In enger Zusammenarbeit ermöglicht Tejas Networks BSNL den Aufbau eines hochmodernen Netzwerks, das auf Qualität, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz abzielt, und ebnet somit den Weg für Indiens digitale Transformation.

Tejas Networks feiert einen beeindruckenden Erfolg: Der kürzlich abgeschlossene Auftrag für BSNLs 4G/5G-Netzwerk zeugt von technischer Exzellenz, innovativer Forschung und einer engen Partnerschaft mit TCS. Die gelieferte RAN-Ausrüstung ermöglicht skalierbare Netzwerke, erstklassige Performance und setzt neue Kommunikationsstandards in Indien. Dieser Meilenstein betont die herausragende Position von Tejas Networks als führender Akteur in der indischen Technologielandschaft und als Vorantreiber für die kommende Kommunikationsära.