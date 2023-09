Estnische IT-Unternehmen besuchen Hamburg für B2B-Treffen

Die Deutsch-Baltische Handelskammer (AHK) und die Estnische Wirtschaftsförderungsagentur (EAS) haben eine exklusive Unternehmensreise für estnische IT-Unternehmen aus dem Bereich Smart Mobility & Smart Logistics nach Hamburg organisiert. Diese Reise ermöglicht deutschen Unternehmen und Smart-Logistics-Enthusiasten den Zugang zu innovativen Lösungen aus Estland.



Estland - führend im IT-Bereich und Drehkreuz für Industrie und Supply Chain

Estland ist bekannt für seine führende Rolle als Anbieter von IT-Lösungen. Als Drehkreuz für Industrie und Supply Chain bezeichnet, bietet das Land eine ideale Infrastruktur für Unternehmen. Die IT hat sich zu einem entscheidenden Faktor in allen Branchen entwickelt, und Estland ist als skalierbarer Standort für Wissen und digitale Geschäfte bestens aufgestellt.

Exklusive B2B-Treffen mit estnischen IT-Unternehmen

Im Rahmen der Unternehmensreise nach Hamburg werden am 2. November individuelle B2B-Treffen organisiert. Diese Treffen bieten deutschen Unternehmen die einzigartige Gelegenheit, sich mit den estnischen IT-Unternehmen auszutauschen und gemeinsame Geschäftsmöglichkeiten zu erkunden.

Innovative IT-Lösungen für die Logistikbranche aus Estland

Estnische IT-Unternehmen aus dem Bereich Smart Mobility & Smart Logistics stellen wegweisende Lösungen für die Zukunft der Logistikbranche vor. Mit intelligenten Transportsystemen und effizienten Lieferkettenmanagement-Tools bieten sie innovative Lösungen für die aktuellen Herausforderungen.

B2B-Termine mit estnischen Unternehmen buchen

Für alle, die einen B2B-Termin mit estnischen Unternehmen vereinbaren möchten, steht die Kontaktperson Valeria Frattesi von SBS systems for business solutions zur Verfügung. Sie können sie entweder telefonisch unter der Nummer +49 (0)30 8145981-46 erreichen oder per E-Mail an v.frattesi@sbs-business.com kontaktieren.

Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit, um von den fortschrittlichen Lösungen aus Estland zu profitieren. Vereinbaren Sie einen B2B-Termin und erkunden Sie die zahlreichen Vorteile von Smart Mobility & Smart Logistics für Ihr Unternehmen. Lassen Sie sich von den innovativen Technologien und dem Know-how estnischer IT-Unternehmen inspirieren und finden Sie maßgeschneiderte Lösungen für Ihre individuellen Bedürfnisse.