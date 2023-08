Mobilität der Zukunft: Schaefflers Entwicklungszentrum öffnet in Kysuce

Mit einem globalen Netzwerk von 20 Forschungs- und Entwicklungsstandorten positioniert sich Schaeffler für gesteigerte Innovationskraft in der Mobilität der Zukunft. Die Investition von 20 Millionen Euro konzentriert sich auf ein hochmodernes Entwicklungszentrum sowie auf erweiterte Test- und Laborflächen. Bis zum Jahr 2025 sollen in Kysuce 500 Entwicklerinnen und Entwickler wegweisende Lösungen für die Mobilität der Zukunft entwickeln.



Neue Wege in der Mobilität: Schaeffler eröffnet Entwicklungszentrum

Die Schaeffler AG gibt mit der Eröffnung eines hochmodernen Entwicklungszentrums in Kysuce, Slowakei, einen klaren Impuls für die zukünftige Mobilität. Eingebettet in ein weltweites Netzwerk von 20 Forschungs- und Entwicklungsstandorten investiert das Unternehmen 20 Millionen Euro in den Neubau sowie die Erweiterung von Test- und Laborflächen. Das Hauptziel dieser Anstrengungen besteht darin, die Entwicklung von E-Mobilitätskomponenten und fortschrittlichen Fahrwerksanwendungen voranzutreiben, die eine Schlüsselrolle in der kommenden Ära der automatisierten Mobilität spielen werden.

Innovationskraft: Der Schlüssel für den Erfolg von morgen

Schaeffler erkennt den Wandel der Automobil- und Industriezuliefererbranche und intensiviert weltweit seine Bemühungen zur Entwicklung zukunftsweisender Mobilitätslösungen. Das neu eröffnete Entwicklungszentrum in Kysuce umfasst beeindruckende 8.000 Quadratmeter. Davon sind 4.000 Quadratmeter in einem vierstöckigen Gebäude für die Produktentwicklung reserviert, während die restlichen 4.000 Quadratmeter hochmoderne Test- und Prüfeinrichtungen beherbergen. Diese Einrichtungen setzen modernste Technologien ein, um eine effiziente und präzise Entwicklung sowie Testung von innovativen Mobilitätslösungen sicherzustellen.

Neu gedacht: Arbeitsplatzkonzepte für die zukünftige Arbeitswelt

Schaeffler setzt das "New-Work"-Konzept nicht nur technologisch um, sondern integriert es auch in die Arbeitsraumgestaltung. Die Schaffung von modernen Büroausstattungen, Kommunikationszonen und Kollaborationsbereichen fördert den Austausch von Informationen und die Ideenentwicklung unter den Mitarbeitern. Dies hat einen positiven Effekt auf die Innovationskraft des Unternehmens.

Lokale Expertise im globalen Kontext: Gemeinsam unschlagbar

Die Geschäftsstrategie von Schaeffler zeichnet sich durch die Kombination von globaler Präsenz und lokaler Fachkenntnis aus. Mithilfe des weltweiten Netzwerks von Entwicklungsstandorten kann das Unternehmen gezielt auf die individuellen Anforderungen unterschiedlicher Märkte eingehen. Diese Vorgehensweise fördert enge Partnerschaften mit Kunden weltweit und ermöglicht eine schnelle Anpassung an sich verändernde lokale Bedürfnisse.

Schaeffler investiert in Zukunft: Innovatives Entwicklungszentrum eröffnet

Die Einrichtung des Entwicklungszentrums in Kysuce ist ein bedeutender Meilenstein für Schaeffler auf dem Weg zur Gestaltung der Mobilität von morgen. Mithilfe einer klaren Vision und einem starken Fokus auf Innovation, Forschung und Entwicklung positioniert sich das Unternehmen als Wegbereiter in den Bereichen E-Mobilität und automatisierte Fahrzeugtechnik. Die Investition in das hochmoderne Zentrum, die Implementierung moderner Arbeitskonzepte und die globale Vernetzung verdeutlichen das nachdrückliche Engagement von Schaeffler, um die Herausforderungen und Chancen im sich wandelnden Mobilitätssektor erfolgreich zu bewältigen.