NVIDIA MGX-Plattformen von Supermicro bieten optimales Computing für KI

Supermicro hat eine umfangreiche Palette neuer GPU-Systeme angekündigt, die speziell für KI-Workloads entwickelt wurden. Diese Systeme basieren auf der NVIDIA-Referenzarchitektur und bieten die leistungsstarken NVIDIA GH200 Grace Hopper und NVIDIA Grace CPU Superchips. Mit diesen Systemen können Unternehmen ihre KI-Workload-Leistung steigern und gleichzeitig ihre Flexibilität und Erweiterungsmöglichkeiten für GPUs, DPUs und CPUs maximieren. Dank der modularen Architektur von Supermicro können Unternehmen aktuelle und zukünftige Technologien nahtlos integrieren und gleichzeitig eine hohe Dichte an Konfigurationen erreichen.



Beschleunigtes Computing mit Supermicros NVIDIA MGX-Plattformen

Die Supermicro MGX-Plattformen sind speziell darauf ausgerichtet, den wachsenden Anforderungen im Bereich der KI-Technologien gerecht zu werden. Mit ihrer standardisierten KI-Infrastruktur und der Möglichkeit des beschleunigten Computings in kompakten 1 HE- und 2 HE-Formfaktoren bieten sie eine effiziente Lösung für Unternehmen. Durch die modulare Architektur können sowohl aktuelle als auch zukünftige GPUs, DPUs und CPUs nahtlos integriert werden, was eine hohe Flexibilität ermöglicht. Darüber hinaus ermöglicht die fortschrittliche Flüssigkeitskühlungstechnologie von Supermicro auch die Realisierung von Konfigurationen mit hoher Dichte, um die Leistung weiter zu steigern.

Plug-and-Play: Supermicro liefert Tausende KI-Server für schnelle Integration

Supermicro ist in der Lage, weltweit Tausende von KI-Servern im Rack-Scale-Format pro Monat bereitzustellen. Diese Server sind plug-and-play-kompatibel und können daher problemlos in bestehende Systeme integriert werden. Durch die enge Zusammenarbeit mit NVIDIA können Unternehmen von beschleunigten Entwicklungs- und Bereitstellungszeiten für KI-fähige Anwendungen profitieren. Supermicro ermöglicht es Unternehmen, ihre KI-Infrastruktur schnell und einfach zu erweitern und so die Vorteile der neuesten Technologien zu nutzen.

Leistungsstarke Supermicro MGX-Plattformen für KI-Workloads vorgestellt

Die Supermicro NVIDIA MGX-Plattformen setzen auf modernste Technologie, die speziell für KI-Anwendungen entwickelt wurde. Mit den NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchips, BlueField und PCIe 5.0-Steckplätzen bieten die Systeme eine herausragende Rechenleistung und sind die ideale Lösung für anspruchsvolle KI-Workloads. Durch die Erweiterungsmöglichkeiten mit NVIDIA BlueField-3 DPUs und ConnectX-7 Interconnects können Unternehmen leistungsstarke Netzwerke für ihre KI-Anwendungen aufbauen.

NVIDIA AI Enterprise: Effiziente Unterstützung für KI-Anwendungen

Entwickler haben mit den neuen Supermicro NVIDIA MGX-Systemen die Möglichkeit, verschiedene Workloads schnell und einfach zu nutzen. Durch die Unterstützung der NVIDIA KI-Plattform und die Optimierung von KI-Anwendungen durch die unternehmensfähige Software NVIDIA AI Enterprise wird die Effizienz der Systeme verbessert. Das NVIDIA HPC Software Development Kit stellt zudem die notwendigen Tools für die Weiterentwicklung des wissenschaftlichen Rechnens bereit, um die Leistung und Funktionalität der Systeme weiter zu verbessern.

Maximale Leistung mit NVIDIA Grace Superchip-CPUs und effizientem Design

Mit den Supermicro NVIDIA MGX-Systemen wird besonderer Wert auf Effizienz gelegt. Durch ein intelligentes thermisches Design und die gezielte Auswahl der Komponenten wird die Leistung der Systeme maximiert. Insbesondere die NVIDIA Grace Superchip-CPUs zeichnen sich durch ihre hohe Leistung pro Watt im Vergleich zu herkömmlichen x86-CPUs aus. Durch die Konfiguration mit zwei Knoten in 1 HE ermöglichen die Systeme eine beeindruckende Rechendichte und eine effiziente Energieverwendung.

Effizienzsteigerung und Optimierung der Rechenleistung mit Supermicro

Die neuen Supermicro NVIDIA MGX-Systeme sind speziell darauf ausgelegt, Unternehmen leistungsstarke und flexible Lösungen für KI-Workloads anzubieten. Mit ihrer modularen Architektur und fortschrittlichen Technologie ermöglichen sie Unternehmen, ihre Effizienz zu steigern und gleichzeitig ihre Rechenleistung zu optimieren. Dank der Plug-and-Play-Kompatibilität und schnellen Lieferung können die Systeme problemlos in bestehende Systeme integriert werden. Durch die enge Zusammenarbeit mit NVIDIA wird sichergestellt, dass die Systeme immer auf dem neuesten Stand der Technik sind und den Anforderungen von KI-Anwendungen gerecht werden. Die Supermicro NVIDIA MGX-Systeme bieten daher eine umfassende Lösung für Unternehmen, die ihre KI-Workloads maximieren möchten.