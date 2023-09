Neues BACnet-Modul ermöglicht effiziente Gebäudeautomatisierung

Das neue BMT-AOP2 BACnet MS/TP von Metz Connect ist ein fortschrittliches analoges Ausgangsmodul, das speziell für die Gebäudeautomatisierung entwickelt wurde. Mit seiner erhöhten Strombelastbarkeit pro Kanal können Anwender eine Vielzahl von Lasten energieeffizient steuern und schalten. Besonders interessant ist das Modul für BACNet-Anwender, da es ermöglicht, über jeden der beiden Ausgangskanäle mehrere Lasten zu schalten.



Höhere Strombelastbarkeit für effiziente Gebäudeautomation

Das BMT-AOP2 BACnet MS/TP Modul von Metz Connect ermöglicht es BACNet-Anwendern, in der Gebäudeautomation bestimmte Bereiche effizienter zu automatisieren. Mit einer Strombelastbarkeit von 150 mA pro Kanal können bis zu 15 Lasten gleichzeitig gesteuert werden, bei einer Stromaufnahme von lediglich 10 mA pro Kanal. Dies ermöglicht eine energieeffiziente und einfache Steuerung von Leuchten, Sensoren, Ventilen, Pumpen und vielem mehr.

Das BMT-AOP2 Modul von Metz Connect ist ein vielseitiges Steuerungsmodul, das sowohl zur Regelung von verschiedenen Quellen wie Leuchten oder aktiven Sensoren mit Gleichspannungen von 0 V bis 10 V als auch zum Schalten von Ventilen, Pumpen, Brennern, Leuchten und Stellantrieben verwendet werden kann. Es bietet außerdem die Möglichkeit, als Jalousiesteuerung eingesetzt zu werden. Dank seiner dezentralen Einsatzmöglichkeit und den zwei kleinen Drehknöpfen an jedem Modul ermöglicht es auch einen manuellen Eingriff. Die Ausgangskanäle sind durch eine Basisisolierung im Gerät galvanisch voneinander und zur Versorgungsspannung getrennt.

Effiziente Beleuchtungssteuerung durch BACnet-Protokoll

Das BMT-AOP2 ist ein unverzichtbares Modul für moderne Beleuchtungsanlagen, da es nicht nur das Ein- und Ausschalten des Lichts ermöglicht, sondern auch weitere Funktionen wie Visualisierung, Dimmung und Fernzugriff. Dank des BACnet-Protokolls kann das Modul ganze Gebäudetrakte steuern und somit eine effiziente Beleuchtungssteuerung gewährleisten. Das Modul eignet sich besonders für Beleuchtungsmittel, die eine Gleichspannung von 0 V bis 10 V erzeugen und einen Strom von 1,5 mA liefern. Mit einer Stromregelung von 150 mA pro Kanal können mit dem BMT-AOP2 bis zu 200 Leuchten pro Modul gesteuert werden.

Das BMT-AOP2-Modul von Metz Connect ermöglicht eine vielseitige Anwendung in verschiedenen Bereichen wie Gewächshäusern, Orangerien und öffentlichen Gebäuden wie Bahnhöfen. Durch die Verwendung des BACnet-Protokolls kann die Beleuchtung mit nur einem Gerät gesteuert werden, was eine effiziente und einfache Lösung darstellt. Zusätzlich kann das Modul die Helligkeit in Parkhäusern optimal regeln, indem es ganze Ebenen mit vielen Leuchten automatisch dimmt, wenn sich keine Personen in dem Bereich aufhalten. Beim Betreten des Bereichs wird die Leuchtstärke wieder sanft erhöht, um den Komfort und die Sicherheit zu gewährleisten. Die Verwendung des BMT-AOP2 trägt somit zur Realisierung energieeffizienter BACnet-Anwendungen bei.

Das neue BMT-AOP2 BACnet MS/TP Modul von Metz Connect bietet BACNet-Anwendern eine innovative Lösung für die Automatisierung von dezentralen Schaltaufgaben in der Gebäudeautomation. Dank seiner erhöhten Strombelastbarkeit pro Kanal können jetzt mehr Lasten energieeffizient gesteuert und geschaltet werden. Besonders im Bereich der Beleuchtungssteuerung ermöglicht das Modul eine optimale Nutzung von Energie und Ressourcen, indem es die Helligkeit in Räumlichkeiten intelligent regelt.