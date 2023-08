Beleuchtung 4.0: Lepro führt LightGPT? KI-Technologie ein

Mit der Lepro B1 hat Lepro eine wegweisende Innovation im Bereich der intelligenten Beleuchtungslösungen geschaffen. Die Technologien LightGPT und LightBeats versprechen die Umwandlung von Alltagsräumen in begeisternde Erlebniswelten.



LightGPT: Die nächste Stufe der Raumbeleuchtung

Lepro definiert Beleuchtung neu durch die führende LightGPT-Technologie, die ein einzigartiges KI-gesteuertes Beleuchtungserlebnis ermöglicht. Dieses herausragende System schlägt Lichteffekte in Echtzeit vor, basierend auf Sprachbefehlen oder hochgeladenen Fotos. Über die intuitive Lepro-App teilen Sie Ihre aktuelle Stimmung, um individuelle Lichteffekte durch die KI generieren zu lassen. Egal ob festliche Dinnerparty oder entspannter Abend, LightGPT passt die Beleuchtung automatisch an den jeweiligen Anlass an - ohne zeitaufwändige manuelle Eingriffe.

LightGPT: Beleuchtung, die Ihre Emotionen versteht

Die Lepro B1 hebt sich von herkömmlichen Beleuchtungssystemen ab, indem sie sich nahtlos an Ihre Stimmung anpasst. Mithilfe der Analyse von Gesichtsausdrücken und stimmlichen Nuancen eröffnet LightGPT eine breite Palette an Beleuchtungsoptionen, die optimal zu Ihren Emotionen passen. Sie benötigen lediglich Ihr Smartphone, um ein Selfie aufzunehmen und es über die Lepro-App hochzuladen. Auf diese Weise erhalten Sie eine individuell abgestimmte Beleuchtung, die Ihre Emotionen perfekt widerspiegelt.

Licht-Orchester: LightBeats zaubert akustisch-visuelle Meisterwerke

Die LightBeats-Technologie verschmilzt Musik und Licht auf faszinierende Weise miteinander. Durch die reibungslose Synchronisation von Lichtmustern mit Musik und Rhythmus entsteht ein multisensorisches Erlebnis, das eine tiefgreifende Wirkung auf das menschliche Nervensystem hat. Ob für schwungvolle Partys oder gemütliche Treffen - LightBeats schafft immer die passende Atmosphäre.

Auf dem Weg: Beleuchtung der Zukunft enthüllt

Eine Welt, in der KI unsere alltäglichen Erlebnisse bereichert, ist das Ziel von Lepro. Die Einführung der B1 markiert jedoch nicht nur ein Produkt, sondern den Beginn einer neuen Ära in der Beleuchtungsindustrie. CEO Leo von Lepro Innovation hebt hervor, dass die Innovationen LightGPT und LightBeats das klare Engagement des Unternehmens für die Erweiterung der zukünftigen KI-Möglichkeiten manifestieren.

3500+ Lichtstimmungen: Beleuchtung für jede Situation optimieren

Durch die intuitive freihändige Sprachsteuerung eröffnet die Lepro B1 eine Welt der maßgeschneiderten Beleuchtung. Nutzerinnen und Nutzer können aus einer umfangreichen Auswahl vordefinierter Szenen wählen, die jeweils auf bestimmte Aktivitäten oder Anlässe abgestimmt sind. Egal, ob Sie sich in ein Buch vertiefen, Yoga praktizieren oder eine besondere Feier ausrichten, die Lepro B1 bietet eine facettenreiche Palette an Szenarien für eine optimale Beleuchtungsanpassung.

Bequeme Lichtsteuerung: Alexa und Google Assistant übernehmen Regie

Dank der Lepro B1 können Sie mühelos mehrere Geräte für unterschiedliche Szenen oder Räume mit einem einzigen Fingertipp verwalten. Die nahtlose Einbindung in Ihr Smart-Home-Ökosystem mittels beliebter Sprachassistenten wie Alexa und Google Assistant stellt sicher, dass Komfort und Benutzerfreundlichkeit auf höchstem Niveau sind.

Bereits im August verfügbar: Fazit und letzte Verfügbarkeitsdetails

Ab dem 21. August 2023 steht die Lepro B1 zum Kauf über die Lepro-Website in den USA, Kanada, Großbritannien und der EU bereit. Kunden können zwischen der 2er-Pack-Version für 27.99? und der erweiterten 4er-Pack-Edition für 46.99? wählen. Die Einbindung von LightGPT und LightBeats stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Beleuchtungsindustrie dar und prägt eine Zukunft, in der Licht und Technologie auf eindrucksvolle Weise miteinander verschmelzen.