Zukunft der Mobilität: IT-TRANS 2024 in Karlsruhe

Seit mehr als 15 Jahren ist Karlsruhe der Veranstaltungsort für die führende Messe und Konferenz für intelligente Lösungen im öffentlichen Personenverkehr. Auch nach der IT-TRANS 2024 wird sich daran nichts ändern. Die Messe Karlsruhe bleibt das wichtigste Event für digitale Lösungen im öffentlichen und privaten Verkehrswesen in Karlsruhe. Die Stadt bleibt somit der zentrale Hub, an dem digitale Lösungen im Mobilitätssektor diskutiert, weiterentwickelt und praktisch umgesetzt werden.



Karlsruhe bleibt zentraler Hub für Verkehrsdigitalisierung

Die IT-TRANS hat sich seit ihrer ersten Ausgabe im Jahr 2008 zur führenden internationalen Fachmesse und Konferenz für Digitalisierung und IT-Lösungen im öffentlichen Verkehrswesen entwickelt. Die Messe Karlsruhe und die UITP sind stolz auf die acht erfolgreichen Ausgaben der IT-TRANS und haben eine klare Vision für die Zukunft der Veranstaltung. Die kommende IT-TRANS 2024, die in nur acht Monaten stattfindet, verspricht ein äußerst erfolgreiches und zukunftsweisendes Branchenevent zu werden. Die Messe Karlsruhe und die UITP arbeiten eng zusammen, um die Veranstaltung weiter zu optimieren und neue Impulse für die Mobilitätsbranche zu setzen.

Karlsruhe wird zum Hotspot für Verkehrstechnologien: IT-TRANS 2024

Vom 14. bis zum 16. Mai 2024 wird in Karlsruhe die neunte IT-TRANS stattfinden. Diese Fachmesse und Konferenz für den öffentlichen Personenverkehr wird gemeinsam von der UITP und der Messe Karlsruhe organisiert. Das Event verspricht ein äußerst erfolgreiches und zukunftsweisendes Branchenevent zu werden. Die Stände in Halle 1 und in der dm-arena erfreuen sich großer Beliebtheit und ziehen zahlreiche neue Aussteller an. Die IT-TRANS bietet Unternehmen und Experten eine Plattform, um sich über die neuesten Entwicklungen und innovativen Lösungen im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auszutauschen. Hier werden Ideen geboren, Partnerschaften geschlossen und die Zukunft der Mobilität aktiv mitgestaltet.

IT-TRANS 2024: Ein erfolgreiches Branchenevent für die Zukunft der Mobilität

