Alles was du über Infrastructure as Code wissen musst: Vorteile, Tools und Funktionsweise

Infrastructure as Code ist ein Konzept, bei dem IT-Infrastrukturleistungen wie Rechenleistung, Speicher und Netzwerk durch maschinenlesbaren Code bereitgestellt werden. Dieses Konzept ist eng mit DevOps und dem Cloud-Computing-Modell Infrastructure as a Service (IaaS) verbunden.



Definition Infrastructure as Code: Die Zukunft der IT-Infrastruktur

IaC, oder Infrastructure as Code, ist ein Konzept in der IT, bei dem Infrastrukturleistungen wie Computing, Storage und Networking durch maschinenlesbaren Code automatisiert bereitgestellt werden können.

Ohne manuelle Konfigurationsarbeiten können Infrastrukturleistungen bereitgestellt werden. Stattdessen wird die Infrastruktur durch Skripte oder Programmdateien beschrieben und automatisch entsprechend den Vorgaben konfiguriert. Das Erstellen der Infrastruktur ist vergleichbar mit dem Entwickeln von Software.

Durch die Verbindung von Infrastructure as Code mit DevOps und IaaS können Unternehmen Infrastrukturdienste schnell, kosteneffektiv und flexibel bereitstellen. Virtualisierte Umgebungen und Cloud-Computing-Ressourcen werden softwaredefiniert verwaltet, was eine schnelle Anpassung und Skalierung ermöglicht.

Infrastruktur-Programmierung: gängige Tools im Überblick

Die Infrastruktur kann mithilfe von verschiedenen Tools programmiert werden, darunter Terraform, Chef, Puppet, Ansible, Packer, AWS CloudFormation und der Google Cloud Deployment Manager. Einige dieser Tools sind für spezifische Cloud-Umgebungen ausgelegt, während andere plattformunabhängig sind und von verschiedenen Anbietern genutzt werden können.

Praktische Anwendungsmöglichkeiten von Infrastructure as Code in Unternehmen.

Die Programmierung von Hardware-Ressourcen wie Rechenleistung, Speicherplatz und Netzwerk über maschinenlesbaren Code erfordert eine Abstraktionsschicht zwischen der Hardware und dem Konfigurationsmanagement-Tool. Diese Schicht wird in der Regel durch verschiedene Formen der Virtualisierung realisiert und bietet dem Anwender definierte Schnittstellen oder Tools, um die Ressourcen mit einer definierten Code-Sprache zu programmieren.

Die Programmierung kann abhängig von der Umgebung und dem Konzept in deklarativer oder imperativer Weise erfolgen. Bei der deklarativen Programmierung wird die Zielumgebung genau vorgegeben, während bei der imperativen Programmierung die auszuführenden Aktionen definiert werden. Die Push- und Pull-Methode sind auch Möglichkeiten, um den Code umzusetzen und die Zielumgebung zu erstellen.

IaaS-Cloud-Modell und die Bedeutung von Infrastruktur als Code

Infrastructure as Code (IaC) ist ein Konzept, das zwar auch in On-Premises-Umgebungen genutzt werden kann, aber vor allem im Cloud-Computing-Modell Infrastructure as a Service (IaaS) Verwendung findet. Das Programmieren von Infrastrukturleistungen per Code ermöglicht eine schnellere und effizientere Bereitstellung von Ressourcen, da die manuelle Verwaltung von vielen verschiedenen Services und Ressourcen in der Cloud kaum zu bewältigen wäre.

Durch den Einsatz geeigneter Programmiercodes können diverse Ressourcen gemäß spezifischer Anforderungen in kurzer Zeit automatisch erstellt, angepasst oder erweitert werden. Die meisten IaaS-Cloud-Provider stellen passende Schnittstellen oder Tools für die programmgesteuerte Erstellung der Infrastruktur bereit.

Best Practices für die Integration von Infrastructure as Code und DevOps

Die Verwendung von IaC im Rahmen des DevOps-Konzepts ermöglicht eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Entwicklung und Betrieb. Durch diese Zusammenarbeit können IT-Systeme schneller bereitgestellt werden und die Qualität der Software verbessert werden.

Die Einführung von Infrastructure as Code ermöglicht es Entwicklern, die Infrastruktur stärker zu beeinflussen, während Operations enger in den Entwicklungsprozess der Software eingebunden wird. Dadurch verbessert sich die Zusammenarbeit zwischen Entwicklung und Betrieb.

Durch den Einsatz speziell hierfür bereitgestellter Ressourcen kann die Überführung unserer Software in den operativen Betrieb vollständig automatisiert werden. Gleichzeitig wird die Anpassung der Infrastruktur in einem einzigen Prozess durchgeführt, was zu einer erheblichen Verbesserung der Effizienz und Kosteneffizienz führt.

Tools für die Automatisierung von Infrastrukturprozessen: Varianten im Überblick

Zahlreiche IaC-Tools sind verfügbar, darunter spezielle Tools zur Programmierung der Infrastrukturleistungen einer bestimmten Cloud-Computing-Umgebung und Open-Source-Tools, die mit verschiedenen Anbieter-Services nutzbar sind. Wenn Cloud-Ressourcen von mehreren Anbietern verwendet werden, sollten Tools verwendet werden, die ein anbieterübergreifendes Ressourcenmanagement ermöglichen. Die meisten Cloud-Computing-Anbieter unterstützen eine Vielzahl von IaC-Tools und -Sprachen.

Von Puppet bis Ansible: Die besten IaC-Tools

Infrastructure as Code Tools IaC-Tool Hersteller Terraform Terraform ist ein Open-Source-Tool, das von der Firma HashiCorp entwickelt und veröffentlicht wurde. Chef Infra Chef Infra wird von Chef Software, Inc. entwickelt und hergestellt. Chef Software ist ein Unternehmen, das sich auf Automatisierungslösungen für die Verwaltung von IT-Infrastrukturen spezialisiert hat. Chef Infra ist eine Open-Source-Software zur Automatisierung der Bereitstellung, Konfiguration und Verwaltung von IT-Infrastrukturen, einschließlich Servern, Netzwerken und Anwendungen. Puppet Das Unternehmen Puppet, Inc. ist der Hersteller der Software-Plattform Puppet, die für die Automatisierung von IT-Infrastrukturen und die Verwaltung von Konfigurationen eingesetzt wird. Die Firma wurde 2005 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Portland, Oregon, USA. Ansible Ansible wurde ursprünglich von Michael DeHaan entwickelt und im Jahr 2012 erstmals veröffentlicht. Später wurde Ansible von Red Hat übernommen, das heute ein Teil von IBM ist. Daher wird Ansible oft als ein von Red Hat entwickeltes Tool angesehen. AWS CloudFormation Das IAC-Tool AWS CloudFormation wird von Amazon Web Services (AWS) hergestellt und bereitgestellt. AWS CloudFormation ist ein Service, der es Entwicklern und Systemadministratoren ermöglicht, Infrastruktur und Anwendungen in AWS automatisiert und skalierbar zu erstellen und zu verwalten. Google Cloud Deployment Manager Google Cloud Deployment Manager ist ein von Google entwickeltes IaC-Tool (Infrastructure as Code-Tool). Packer Der Hersteller des IaC-Tools ""Packer"" ist die Firma ""HashiCorp"". Packer ist ein Open-Source-Tool zur Erstellung von identischen Maschinenimages für verschiedene Plattformen (wie z.B. Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform usw.) aus einer einzigen Konfigurationsquelle. Es ermöglicht DevOps-Teams, ihre Infrastruktur als Code zu behandeln und bietet eine effektive Möglichkeit, sichere und konsistente Images für verschiedene Umgebungen zu erstellen. Pulumi Pulumi ist ein Open-Source-Tool für Cloud-Entwicklung und -Management, das von Pulumi Corporation entwickelt wurde. Pulumi wurde im Jahr 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seattle, Washington, USA. Azure Resource Manager Der Azure Resource Manager (ARM) ist kein IAC-Tool (Infrastructure as Code-Tool) im herkömmlichen Sinne, sondern ein Dienst von Microsoft Azure, der das Management von Ressourcen in der Azure-Cloud ermöglicht. ARM bietet eine einheitliche API zum Erstellen, Verwalten und Bereitstellen von Azure-Ressourcen und kann über verschiedene Tools und Sprachen wie PowerShell, Azure CLI, Azure Portal oder REST-APIs genutzt werden. Als Teil von Microsoft Azure wird ARM von Microsoft entwickelt und betrieben.

Vorteile: Wie Infrastructure as Code die Sicherheit Ihrer IT-Infrastruktur erhöhen kann

Der Einsatz von Infrastructure as Code und die Bereitstellung von Infrastrukturservices durch maschinenlesbaren Code liefert viele Vorteile. Anstatt einzelne Hardwarekomponenten aufwendig manuell konfigurieren zu müssen, kann ein Programmcode verwendet werden, um schnell, flexibel und gemäß den individuellen Anforderungen eine große Anzahl von Services zur Verfügung zu stellen.

Mit diesem Code können verschiedene Maschinen fehlerfrei und in gleicher Qualität dimensioniert und konfiguriert werden, wodurch die Kosten für die Infrastrukturkonfiguration sinken. Darüber hinaus ermöglicht es eine flexiblere Umgebung, die leichter skalierbar ist. Durch den Einsatz von DevOps werden Entwicklungsprozesse verkürzt und die Zusammenarbeit der beteiligten Prozesse verbessert sich.

Sparen Sie Zeit und Geld: Weitere Vorteile von Infrastructure as Code

Mit dem Einsatz von Infrastructure as Code kann man Hardware-Setups und Ressourcen in der gleichen Weise testbar machen, wie man es mit Software tut.

Der Code macht es möglich, auch schwierige Modifikationen der Infrastruktur in Nullkommanichts umzusetzen.

Infrastructure as Code erlaubt die Automatisierung von Veränderungsprozessen bei der Nutzung von Ressourcenzu beliebigen Zeitpunkten, ohne dass man Personal einsetzen muss.

Durch den Einsatz von Infrastruktur als Code lassen sich die Chancen auf Benutzer- oder Tippfehler verringern.

Infrastructure as Code bietet eine Möglichkeit, Störzeiten in der Infrastruktur beim Umsetzen von Anpassungsarbeiten zu verringern.

Infrastruktur als Code macht es möglich, den selben Programmcode mehrfach zu verwenden.

Die Verwendung der Versionsverwaltung macht es leicht, die Administration von Infrastrukturdiensten ähnlich der Verarbeitung von Software zu gestalten - Service- sowie Ressource-Version stets im Blick behalten!

Für das Gelingen eines Projekts im Bereich des Cloud Computings sind die Verbindung von Infrastruktur als Code und Infrastruktur als Service unabdingbar notwendig.

Es besteht die Möglichkeit, Infrastrukturen so oft zu vervielfältigen wie gewünscht - seien es nun Produktion, Staging oder Testszenarien.

Mittels der Tools für Infrastructure as Code können Infrastrukturdienste unabhängig vom Provider anhand der gleichen Sprache gesteuert werden.

Nachteile: Risiken bei der Konfigurationsverwaltung mit Infrastructure as Code: Aufpassen bei Änderungen in der Infrastruktur

6 .IaC bringt vor allem Vorteile mit sich aber es gibt noch Potential für Probleme: Daher ist es notwendig spezielles Werkzeug für das Konfigurationsmanagement zu nutzen sowie die Kontrolle der Version stets im Blick zu behalten; außerdem kann man Veränderung am Server nur mit DevOps-Prozeduren effizient handhabbar machen.