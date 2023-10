Infineon erweitert Konnektivitäts-Technologien mit UWB von 3db Access

Infineon Technologies AG hat angekündigt, das in Zürich ansässige Startup 3db Access AG zu übernehmen. 3db ist ein Pionier in der Ultrabreitband-Technologie und bereits heute ein wichtiger Lieferant von IP für Automobilhersteller. Durch diese Übernahme stärkt Infineon sein Portfolio im Bereich gesicherte Zugangssteuerung, präzise Lokalisierung und verbesserte Impulsmessung.



Infineon erweitert Konnektivitäts-Technologien um UWB

Durch die Hinzufügung von UWB zu den bestehenden Konnektivitäts-Technologien von Infineon eröffnen sich zahlreiche neue Anwendungsmöglichkeiten im Bereich des IoT. Die Integration von UWB ermöglicht nicht nur den sicheren Zugang und die Authentifizierung, sondern auch die präzise Lokalisierung in Innenräumen sowie die Identifizierung von Anwesenheiten mithilfe von UWB-Radar-Implementierungen.

Infineon hat das in Zürich ansässige Unternehmen 3db Access AG übernommen und besitzt nun 100 Prozent der Unternehmensanteile. Die finanziellen Einzelheiten des Deals wurden vertraulich behandelt.

Die gemeinsame Erfahrung von Infineon und 3db ermöglicht es beiden Unternehmen, ihren Kunden zukünftig einen zusätzlichen Mehrwert zu bieten.

Infineon strebt an, die Kooperation mit 3db weiter zu stärken und den gemeinsamen Einsatz in den maßgeblichen Gremien zur Standardisierung im Bereich der gesicherten Lokalisierung und Sensorik zu intensivieren. Neben einem breiten Marktzugang profitiert Infineon auch von umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Mit weltweit 59 F&E-Standorten und über 31.000 Patenten investiert Infineon jährlich 13 Prozent seines Umsatzes in Forschung und Entwicklung.

Mit der Übernahme der 3db Access AG durch Infineon sichert sich das Unternehmen eine starke Position im Markt für Ultrabreitband-Technologie (UWB). Die UWB-Lösungen von 3db bieten Infineon die Möglichkeit, verschlüsselte, energieeffiziente und hochpräzise Lösungen für Entfernungsmessung und Sensorik anzubieten. Diese Lösungen finden in einer Vielzahl von Anwendungen Verwendung, darunter gesicherte Zugangssteuerung, geprüfte Näherungskontrolle für mobile Zahlungen und hochpräzise Echtzeit-Lokalisierung von intelligenten vernetzten Geräten.

