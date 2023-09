Hyundai Mobis präsentiert fortschrittliche Parktechnologie

Hyundai Mobis, ein Pionier der Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und Parktechnologien, hat kürzlich seine bahnbrechenden Fortschritte im autonomen Parken präsentiert. Durch die Kombination von videobasierten Sensoren und innovativen Technologien ist das Zeitalter des stressfreien und mühelosen Parkens in greifbare Nähe gerückt.



Hyundai Mobis entwickelt verbessertes Parkkontrollsystem

Hyundai Mobis hat den Erfolg bei der Entwicklung des "MPS 1.0P (Premium)" bekannt gegeben, einer fortschrittlichen Version des Parkkontrollsystems der nächsten Generation. Durch die Integration neuer Technologien und Kernelemente hat sich Hyundai Mobis als führend in der Hochleistungs-Parkkontrolle etabliert.

Der "Memory-Parkassistent" (MPA) ist ein herausragendes Merkmal dieser Technologie. Im Pfad-Lernmodus kann das Fahrzeug das Einparken selbst erlernen und ermöglicht dem Fahrer ein autonomes Einparken mit nur einem Knopfdruck.

Fortschrittliche Einparktechnologie: Fusion von videobasierten Sensoren

Das fortschrittliche Einparkkontrollsystem basiert auf der Fusion von videobasierten Sensoren wie Ultraschallsensoren und SVM-Kameras. Durch den Einsatz von Robotiktechniken kann das System eine Strecke von bis zu 100 Metern autonom unterstützen. Gleichzeitig werden Informationen zur Fahrzeuglage und den Karten erfasst, um ein präzises Einparken zu ermöglichen.

Fortschrittliche Parktechnologie für stressfreies Einparken

Dank der fortschrittlichen Parktechnologie von Hyundai Mobis wird das Einparken in Europa und Ländern wie China, in denen ausgewiesene Parkplätze oder private Garagen weit verbreitet sind, deutlich erleichtert. Die Technologie ermöglicht es, das Fahrzeug ferngesteuert an der gleichen Stelle einzuparken, an der es zuvor erfolgreich eingeparkt wurde. Dadurch entfällt der Stress beim Einparken und Fahrer können das Einparken mit Leichtigkeit bewältigen.

Kostengünstiges Parkkontrollsystem von Hyundai Mobis

Das innovative Parkkontrollsystem der nächsten Generation von Hyundai Mobis verzichtet auf teure Radar- oder Lidarsensoren und setzt stattdessen auf kostengünstige Ultraschall- und SVM-Kameras. Diese Technologie ermöglicht eine optimale Parkassistenz und bietet sowohl technologische Perfektion als auch Kostenvorteile. Es ist daher anzunehmen, dass sich dieses System schnell in gängigen Fahrzeugen etablieren wird und weltweit große Nachfrage generiert.

Hyundai Mobis verbessert den Remote Smart Parking Assist (RSPA) mit Parklinienerkennung

Der Remote Smart Parking Assist (RSPA) von Hyundai Mobis wurde weiterentwickelt und bietet nun zusätzlich zur Parklückenerkennung mithilfe von Ultraschallsensoren auch eine Funktion zur Parklinienerkennung. Dadurch ist es möglich, das Fahrzeug autonom in leeren Parklücken ohne umgebende Fahrzeuge einzuparken. Der Fahrer kann das senkrechte und parallele Einparken mit nur einem Knopfdruck aktivieren, ohne dabei das Lenkrad betätigen zu müssen.

Neuheiten der Fahrzeugparktechnologie auf der AutoSens-Konferenz

Auf der AutoSens-Konferenz in Brüssel, Belgien, werden die neuesten Fortschritte in der Technologie auf dem Gebiet der Fahrzeugparkinnovation präsentiert. Diese renommierte Konferenz, die vom 19. bis 21. September stattfindet, zieht Fachleute aus der Automobilbranche aus der ganzen Welt an und bietet eine Plattform für den Austausch über ADAS und autonome Fahrtechniken.

Hyundai Mobis plant, seine Forschungs- und Entwicklungsarbeit weiter voranzutreiben und sich auf das vollständig unbemannte autonome Parken (AVP: Auto-Valet-Parken) zu konzentrieren. Gleichzeitig wird das Unternehmen sein "e-Corner System" präsentieren, das innovative Techniken wie das "Krabbenfahren" und das Wenden auf der Stelle ermöglicht. Mit diesen Innovationen will Hyundai Mobis eine führende Position auf dem zukünftigen Mobilitätsmarkt einnehmen.

