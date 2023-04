Elektronischer Stromzähler: Definition, Datenschnittstellen, Vorteile, Pflicht, Preis

Der elektronische Stromzähler erfasst den Energieverbrauch in Kilowattstunden, der aus einem elektrischen Versorgungsnetz stammt und dient damit als Energiezähler.



Update 20.04.2023: Intelligente Stromzähler: Ausbau wird beschleunigt, Bundesregierung handelt

Intelligente Stromzähler sind ein wichtiger Bestandteil der Energiewende und können dazu beitragen, den Energieverbrauch zu senken und das Stromnetz zu stabilisieren. Mit dem neuen Gesetz zum Einsatz von Intelligenten Stromzählern will die Regierung die Digitalisierung der Energiewende beschleunigen und so einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Definition: Was ist ein Elektronischer Stromzähler?

Der elektronische Stromzähler ist ein Energiezähler, der den Energieverbrauch in einem elektrischen Netzwerk erfasst und in Kilowattstunden anzeigt. Mit einem Smart Meter Gateway kann er in einen intelligenten Stromzähler, auch Smart Meter genannt, umgewandelt werden.

Wie funktioniert ein Elektronischer Stromzähler?

Durch den Einsatz einer elektronischen Schaltung generiert der elektronische Stromzähler Impulse, welche anschließend von einer digitalen Schaltung verarbeitet werden können. Weiterhin ist ein intelligenter Stromzähler mit einem Kommunikationsnetz verbunden, über das er Daten austauschen kann.

Beispiel Digitaler Stromzähler: Was ist ein eBZ Zähler?

Der elektronische Drehstromzähler in Ihrem Haushalt misst Ihren Stromverbrauch genauer als analoge Geräte und gibt Ihnen somit bessere Einblicke in Ihre Energiekosten. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, Ihr Verbrauchsverhalten anzupassen und zu sparen.

eBZ DD3 Datenschnittstelle

Mit zwei optischen Kommunikationsschnittstellen (MSB und Info) ausgestattet, arbeitet der DD3-Zähler mit Infrarottechnologie. Die MSB-Schnittstelle kann entweder unidirektional (mit OBIS-Protokoll) oder bidirektional (mit SML-Protokoll, das versiegelt ist) sein. Der Zähler gibt mehrere Messwerte aus, die erfasst werden können.