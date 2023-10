Conscia Deutschland und ethcon GmbH vereint

Seit dem 1. Oktober 2023 haben sich die xevIT GmbH und die ethcon GmbH zusammengeschlossen und sind nun unter dem Namen Conscia Deutschland tätig. Als Teil der Conscia-Gruppe, einem führenden Unternehmen im Bereich IT-Speziallösungen, konzentrieren sie sich auf Netzwerk, Cybersicherheit sowie Cloud- und Kollaborationslösungen. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Bereitstellung maßgeschneiderter Digitalisierungslösungen, die den gesamten IT-Lebenszyklus abdecken.



Full-Service-IT-Anbieter Conscia Deutschland unterstützt Kunden effektiv

Conscia Deutschland, ehemals xevIT GmbH, ist ein renommierter IT-Dienstleister mit Sitz in Ettlingen. Als Cisco-Gold-Partner liegt der Fokus des Unternehmens auf der Bereitstellung von Netzwerk-, Kommunikations- und Sicherheitslösungen für Kunden aus verschiedenen Branchen. Durch ihre hochwertigen Managed-Service-Angebote und SOC-Services unterstützt Conscia Deutschland seine Kunden dabei, ihre Kommunikations- und Netzwerkinfrastruktur sicher und effizient zu betreiben. Seit der Gründung im Jahr 2001 hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt und beschäftigt heute ein erfahrenes Team von über 145 Mitarbeitern.

Conscia Deutschland stärkt Fachexpertise durch Übernahme

Durch den Zusammenschluss mit der ethcon GmbH erweitert Conscia Deutschland sein Angebot um ein hochspezialisiertes Systemhaus und einen Lösungsanbieter für IT und Telekommunikation. Die beiden Unternehmen können ihre umfangreiche Fach- und Beratungsexpertise in den Bereichen Netzwerk, Cybersicherheit und Cloud nun noch besser kombinieren und ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen bieten. Mit Standorten in Ettlingen, München, Leverkusen und Hannover ist Conscia Deutschland deutschlandweit vertreten und kann eine flächendeckende Betreuung gewährleisten.

Conscia Deutschland baut Expertise mit ethcon GmbH aus

Die Integration von Conscia Deutschland in die Conscia-Gruppe ermöglicht eine verstärkte Zusammenarbeit und einen Austausch von Know-how mit anderen Unternehmen innerhalb der Gruppe. Mit Zugang zu einem umfangreichen Wissensnetzwerk und über 1.000 internationalen Experten können sie ihre Kunden bei ihren digitalen Transformationsprojekten optimal unterstützen.

Conscia Deutschland setzt auf maßgeschneiderte Lösungen

Die Conscia Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, ihr Deutschlandgeschäft in den nächsten zwei Jahren zu verdoppeln. Als Anbieter von Managed Security Services möchten sie ihre Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen und Beratungsleistungen unterstützen, um geschäftskritische, sichere digitale Infrastrukturen zu entwickeln, umzusetzen und zu betreiben. Dabei setzen sie auf kostengünstige und unkomplizierte Lösungen wie Managed Detection and Response (MDR), Security Operations Center (SOC) und Secure Access Service Edge (SASE). Besonders der Mittelstand, das Gesundheitswesen und die öffentliche Verwaltung profitieren von diesen Angeboten aufgrund des aktuellen IT-Fachkräftemangels.

Conscia Deutschland gehört zur Conscia-Gruppe und bietet umfassende Digitalisierungslösungen für den gesamten IT-Lebenszyklus. Durch die Zusammenarbeit mit der ethcon GmbH können sie ihre Fachkenntnisse und Beratungsexpertise weiter ausbauen. Als Managed Security Services-Partner unterstützen sie Kunden in Deutschland dabei, geschäftskritische und sichere digitale Infrastrukturen zu betreiben. Insbesondere der Mittelstand, das Gesundheitswesen und die öffentliche Verwaltung profitieren von ihren kosteneffizienten und einfach umsetzbaren Lösungen.