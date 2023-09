BMW erhält Zulassung für selbstfahrende Luxusautos

BMW hat vom Kraftfahrt-Bundesamt die Zulassung erhalten, um in Deutschland selbstfahrende Luxusautos der Siebener-Reihe anzubieten. Das Unternehmen plant, sein automatisiertes Fahren der Stufe 3 noch in diesem Jahr einzuführen. Fahrer können das Steuer zeitweise dem Computer überlassen und sich anderen Tätigkeiten wie dem Ansehen von Videos oder dem Beantworten von E-Mails widmen. Dennoch müssen sie in der Lage sein, das Steuer innerhalb weniger Sekunden wieder zu übernehmen, wenn der Computer es verlangt.



Zeit für Ablenkung: Autonomes Fahren der Stufe 3

Das hochautomatisierte Fahren der Stufe 3 bietet eine Vielzahl von Vorteilen. Der Fahrer kann zeitweise die Kontrolle dem Computer überlassen und sich anderen Tätigkeiten widmen, wie zum Beispiel Videos schauen oder E-Mails beantworten. Gleichzeitig ist der Fahrer jedoch in der Lage, innerhalb weniger Sekunden das Steuer wieder zu übernehmen, wenn der Computer ihn dazu auffordert. Diese Flexibilität ermöglicht eine effiziente und angenehme Fahrt.

Auf deutschen Autobahnen ermöglichen die Fahrcomputer von Mercedes-Benz und BMW ein vollständig selbstständiges Fahren, ohne dass der Fahrer die Straße im Blick behalten muss. Dies gilt sowohl für Staus als auch für dichten Verkehr bis zu einer Geschwindigkeit von 60 km/h. Dank dieser Funktion wird das Fahren komfortabler und stressfreier, da der Fahrer sich auf andere Aufgaben konzentrieren kann.

Der BMW 5er ist das erste Fahrzeug, das in Deutschland die Zulassung für teilautomatisiertes Fahren auf Autobahnen bis zu einer Geschwindigkeit von 130 km/h erhalten hat. Der Fahrer hat die Möglichkeit, während der Fahrt die Hände vom Lenkrad zu nehmen, muss jedoch den Verkehr weiterhin aufmerksam beobachten und jederzeit in der Lage sein, die Kontrolle sofort wieder zu übernehmen. Auch der Ford Mustang Mach-E erfüllt diese Anforderungen und erhielt im August ebenfalls eine Zulassung für teilautomatisiertes Fahren auf deutschen Autobahnen.

BMW hat die Zulassung für das automatisierte Fahrsystem der Stufe 3 erhalten, bei dem der Fahrer zeitweise das Steuer dem Computer überlassen kann. Obwohl die genauen Preise noch nicht bekannt sind, zeigt die Zulassung für teil- und hochautomatisiertes Fahren, dass die deutschen Automobilhersteller auf dem richtigen Weg sind, um die Vorteile des autonomen Fahrens für ihre Kunden zugänglich zu machen. BMW-Vorstandschef Oliver Zipse äußerte jedoch im Januar Skepsis hinsichtlich der Marktaussichten für ein System, das sich bei schlechten Wetterbedingungen oder in dunklen Umgebungen abschaltet.

Die Einführung von selbstfahrenden Autos der Stufe 3 bietet den Fahrern eine neue Dimension von Freiheit und Komfort. Indem sie zeitweise das Steuer abgeben können, haben sie die Möglichkeit, sich anderen Aktivitäten zu widmen und ihre Fahrzeit effektiv zu nutzen. Gleichzeitig gewährleisten die Sicherheitsmechanismen, dass der Fahrer jederzeit wieder die Kontrolle übernehmen kann, was ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet. Diese Innovation trägt dazu bei, dass längere Fahrten auf deutschen Autobahnen angenehmer und stressfreier werden.